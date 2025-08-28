На индексацию зарплат бюджетников Челябинской области направили 5,8 млрд рублей
Расходы бюджета Челябинской области на 2025 год увеличены на 5,8 млрд руб. Эти средства направят на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Соответствующие поправки в главный финансовый документ приняты на заседании законодательного собрания региона 28 августа, сообщает пресс-служба министерства финансов Челябинской области.
По словам главы минфина региона Ивана Радионова, увеличение расходов произошло за счет зарезервированных средств по ранее принятым решениям об индексации зарплаты бюджетников. Речь идет о повышении оплаты труда работников областных учреждений с 1 января и с 1 июля этого года на 4% и 7% соответственно. Также выделенные средства необходимы для сохранения достигнутого уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных майскими указами президента РФ.
Помимо этого, в бюджет региона включены дополнительные федеральные средства в сумме 27 млн руб. Деньги направят на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан (15,9 млн руб.) и выплаты почетным донорам (10,5 млн руб.).
С учетом поправок доходы бюджета Челябинской области в 2025 году составят 307,59 млрд руб., расходы — 379,63 млрд руб. Размер дефицита не изменился.