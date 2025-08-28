В Минводах возбудят уголовное дело по факту нападения на полицейских
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на жителя Минеральных Вод и сотрудников полиции. Об этот сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
Ранее в сети интернет сообщалось, что в Минводах группа мужчин избила местного жителя в ответ на замечание о нарушении общественного порядка. Пострадавший с травмами был госпитализирован.
Кроме того, один из мужчин применил физическую силу в отношении прибывших сотрудников полиции.
По данному факту проводится доследственная проверка.