В Минводах возбудят уголовное дело по факту нападения на полицейских

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на жителя Минеральных Вод и сотрудников полиции. Об этот сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Ранее в сети интернет сообщалось, что в Минводах группа мужчин избила местного жителя в ответ на замечание о нарушении общественного порядка. Пострадавший с травмами был госпитализирован.

Кроме того, один из мужчин применил физическую силу в отношении прибывших сотрудников полиции.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Наталья Белоштейн