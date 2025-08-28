Бастрыкин взял под контроль дело о похищении ребенка в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал поручение повторно доложить по уголовному делу, возбужденному в связи с обращением о противоправных действиях гражданина Турции в отношении малолетнего ребенка в Новороссийске. Об этом сообщили в информационном центре СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В Информационный центр Следственного комитета России поступило обращение от жительницы города Новороссийск, которая выразила свое несогласие с ходом установления обстоятельств похищения ее четырехлетнего сына. Согласно полученным данным, в августе 2022 года отец несовершеннолетнего, являющийся гражданином Турецкой Республики, во время встречи с женщиной подсыпал ей в напиток снотворный лекарственный препарат, после чего незаконно забрал мальчика и скрылся в неизвестном направлении.

Обращение матери в органы внутренних дел не принесло ожидаемых результатов. Мужчина смог беспрепятственно вывезти малолетнего ребенка за пределы Российской Федерации. До настоящего времени никаких действенных мер к возвращению ребенка матери не принимается.

В следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю по данному факту продолжается расследование уголовного дела, по которому ранее Александр Бастрыкин уже давал поручение представить подробный доклад о ходе расследования.