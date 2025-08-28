Глава СКР потребовал доклад по делу об избиении главы Каменского района

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо (ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает информационный центр СКР.

Напомним, днем накануне, 27 августа, на улице Белинского в Каменке хозяин одного из участков напал на Александра Помогайбо и избил его монтировкой. Пострадавшего увезли в лечебное учреждение. Врачи выявили у него травмы головы и сломанную ключицу. Правоохранительные органы задержали нападавшего.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту возбудили уголовное дело. По поручению господина Бастрыкина начальнику пензенского следственного управления Владимиру Игнатенкову предстоит доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Павел Фролов