Туристов эвакуируют с берега моря из-за пожара в Геленджике

В Геленджике 23 человека, отдыхавших на берегу Черного моря, оказались отрезаны задымлением в районе лесного пожара. Для их вывоза в безопасное место сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло на территории Пшадского участкового лесничества в районе села Криница. Сейчас площадь пожара составляет 3,2 га, угрозы населенным пунктам нет.

К тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц техники, включая вертолет Ми-8 МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка регионального управления ведомства — еще 40 спасателей и пять машин.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Геленджике эвакуируют базу отдыха из-за пожара в лесу, возникшего после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Анна Гречко