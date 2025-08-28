В Челябинской области расширили список участников СВО для выделения земли
Депутаты поддержали предложение губернатора Челябинской области Алексея Текслера расширить список участников специальной военной операции, имеющих право на бесплатные земельные участки или выплаты взамен в размере 330 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.
В список включены участники частных военных компаний и участники СВО, продолжающие службу. Ранее закон распространялся только на награжденных бойцов СВО, добровольцев и сотрудников национальной гвардии РФ, а также на семьи погибших участников спецоперации. Кроме того, участники СВО могли подавать заявления на получение земельных участков только после завершения службы.
Предыдущая редакция закона вступила в силу в августе 2023 года.