Креативный бизнес в Челябинской области получит налоговые льготы

Депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в региональное законодательство, позволяющие представителям креативного сектора пользоваться налоговыми льготами по упрощенной системе налогообложения, сообщает пресс-служба областного правительства.

Новые правила предусматривают снижение налоговые ставки для субъектов креативных индустрий до 7% при применении системы налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и до 3% при системе налогообложения «доходы» на 2026-2029 годы. Чтобы воспользоваться льготой, предприниматель должен быть включен в региональный реестр, который начнут формировать в сентябре.

Поправки разрабатывало региональное министерство экономического развития по инициативе губернатора Алексея Текслера. В прошлом году сначала приняли федеральный, а потом областной закон о развитии креативных индустрий. Кроме того, Южный Урал в 2024-ом начал реализовывать региональный стандарт по развитию этого направления, который проектировало Агентство стратегических инициатив.

В 2025 году правительство области запустило адресные меры поддержки: креативный бизнес может получить помощь в оплате оргвзноса или доставке продукции для участия в выставке, организации рекламной кампании или фотосессии продукции. В процессе запуск акселераторов, развитие сети профильных пространств и кластеров.

Виталина Ярховска