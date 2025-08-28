Житель Ставрополья забил до смерти знакомого черенком от лопаты
В Новоалександровском округе Ставропольского края 36-летний местный житель обвиняется в убийстве знакомого черенком от лопаты во время семейного конфликта. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел вечером 15 августа в поселке Ударном. Пострадавший употреблял алкоголь со своей бывшей женой в одном из домовладений. Во время застолья между экс-супругами возник конфликт.
Обвиняемый решил вмешаться в ссору и несколько раз ударил мужчину черенком от лопаты по голове. От полученных травм пострадавший вскоре умер в больнице.
Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу.