Житель Ставрополья забил до смерти знакомого черенком от лопаты

В Новоалександровском округе Ставропольского края 36-летний местный житель обвиняется в убийстве знакомого черенком от лопаты во время семейного конфликта. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 15 августа в поселке Ударном. Пострадавший употреблял алкоголь со своей бывшей женой в одном из домовладений. Во время застолья между экс-супругами возник конфликт.

Обвиняемый решил вмешаться в ссору и несколько раз ударил мужчину черенком от лопаты по голове. От полученных травм пострадавший вскоре умер в больнице.

Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу.

Тат Гаспарян