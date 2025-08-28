Половина краснодарцев против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов

Каждый второй житель Краснодара выступил за ограничение допуска вернувшихся релокантов на государственную службу и работу в госкомпаниях. Об этом сообщает сервис SuperJob, опросивший экономически активное население города.

По данным исследования, 48% опрошенных поддержали инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина, 21% высказались против. Еще 31% затруднились с ответом. Мужчины чаще женщин соглашались с ограничениями (54% против 44%).

Молодежь до 35 лет оказалась наименее поддерживающей подобные меры — 34%, тогда как среди респондентов старше 45 лет согласились с идеей уже 69%.

Схожая динамика выявилась и в зависимости от уровня дохода: среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц инициативу поддержали 46%, среди граждан с доходом свыше 100 тыс. руб. — 55%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по состоянию на 1 августа 2025 года наибольшие средние зарплаты по вакансиям в Краснодарском крае зафиксированы в строительстве — 97,7 тыс. руб.

Анна Гречко