Бастрыкин поручил повторно доложить по делу о похищении ребенка в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову повторно доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после похищения четырехлетнего мальчика в Новороссийске. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2022 года отец ребенка, гражданин Турции, во время встречи с матерью подсыпал ей снотворное, после чего забрал мальчика и вывез его за пределы России. Женщина указывала на отсутствие реальных мер по возвращению сына.

Ранее глава СКР уже поручал представить доклад по этому делу. Расследование дела на контроле центрального аппарата ведомства.

Анна Гречко