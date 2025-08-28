Курганская прокуратура установит причины травмирования пенсионерки в автобусе

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил прокурору Кургана Виталию Долгушину проверить обстоятельства травмирования пожилой местной жительницы в общественном транспорте, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По информации СМИ, 25 августа автобус № 62 резко повернул на скорости, из-за чего 85-летняя пенсионерка упала в проем у двери и травмировала ногу. Водитель не отреагировал на происшествие. Помогла местной жительнице встать и собрать вещи кондуктор. Пассажирка не стала вызывать скорую помощь и подавать жалобу на водителя.

Надзорному ведомству необходимо оценить соблюдение требований законодательства при организации пассажирских перевозок и по результатам принять меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска