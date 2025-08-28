Ночью над Черным морем сбили 22 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря были перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Еще по 21 беспилотнику ликвидировали над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 11 над территорией Республики Крым, по три дрона над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА над территорией Волгоградской области и один беспилотник над акваторией Азовского моря.