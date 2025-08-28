Вступил в силу приговор астраханке по делу о мошенничестве с субсидиями

Астраханский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию об отмене приговора жительнице Астрахани по уголовному делу о мошенничестве при использовании субсидий (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, с сентября 2022 года по декабрь 2023 года астраханка предоставляла в региональное министерство экономразвития документы с недостоверными данными о расходовании по назначению гранта, который ей выдали на сумму 360 тыс. руб. в форме субсидии на развитие студии флористики. Кировский районный суд Астрахани рассмотрел уголовное дело и оштрафовал ее на 100 тыс. руб. Фигурантка добровольно возместила причиненный государству ущерб.

Сторона защиты не согласилась с решением суда первой инстанции и в апелляции попросила отменить приговор. Астраханский областной суд не стал изменять наказание. Приговор вступил в законную силу.

Павел Фролов