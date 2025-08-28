«ИИ не отменяет потребности в айтишниках, он меняет задачи»

За год число IT-вакансий на Кубани для специалистов начального уровня сократилось почти на четверть. С января по середину августа работодатели разместили на 23% меньше предложений для джуниоров (junior), чем годом ранее. Снижается интерес и к кандидатам с узкооперационными функциями, часть которых заменяется автоматизацией и инструментами генеративного искусственного интеллекта. Как ИИ меняет рынок труда и что делать специалистам, которые не успели набраться опыта до бума нейросетей, рассказала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Олеся Лавренова

Фото: предоставлено автором

«В пандемию многие IT-гиганты искусственно раздули штаты, и сейчас идет оптимизация. Не ИИ единым, как говорится. Мы пока не видим признаков обвала на российском IT-рынке из-за развития искусственного интеллекта. Да, вакансий стало меньше, особенно для junior-специалистов. Но это не схлопывание, а перераспределение спроса: работодатели по-прежнему ищут senior-специалистов, и по ним всего три резюме на вакансию. Для сравнения: у junior — почти 19 резюме на место.

Работодатели все реже интересуются кандидатами, претендующими на узкооперационные роли, потому что часть рутинных задач уже закрывается автоматизацией и инструментами генеративного ИИ. При этом растет спрос на разработчиков и аналитиков, которые умеют применять нейросети как рабочий инструмент. В вакансиях все чаще появляются прямые требования к такому опыту.

ИИ действительно поднимает планку входа в профессию. Стало сложнее тем, кто претендует на стартовые позиции: уровень требований вырос, работодатели проверяют навыки жестче. 99% компаний так или иначе тестируют кандидатов, треть — через отдельные задания или симуляции. Ошибка в найме обходится дорого, поэтому бизнес усиливает фильтры. Появилась и другая проблема: часть кандидатов завышает свои компетенции. "Джуны" представляются "мидлами", "мидлы" — "синьорами". Несоответствие навыков требованиям вакансий — причина каждого третьего отказа.

Компании вынуждены использовать собственные или внешние инструменты оценки: тесты по навыкам, кейсы, скрининги. Но даже после найма обучение требует ресурсов и времени и не гарантирует, что сотрудник останется.

Важно понимать: ИИ не отменяет потребности в айтишниках, он меняет задачи и акценты. Если раньше значительная часть времени специалистов уходила на выполнение однотипных операций — ручное тестирование, подготовку данных, написание рутинного кода, то теперь эти процессы частично берет на себя алгоритм. Но это не значит, что роль человека снижается. Наоборот, растет ценность тех, кто способен интегрировать новые инструменты в реальные бизнес-процессы, управлять качеством данных, выстраивать архитектуру решений и отвечать за конечный результат.

На первый план выходят компетенции комплексного характера: сочетание технических знаний, навыков анализа и стратегического мышления. У специалистов, которые готовы учиться и адаптироваться к новым условиям, возможности только расширяются: они становятся ключевым звеном между бизнесом и технологиями. Именно поэтому спрос на квалифицированные кадры сохранится, а для тех, кто вовремя осваивает новые инструменты, перспективы будут шире, чем в прежней модели рынка».