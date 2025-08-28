Суд рассмотрит вопрос о завершении банкротства АИР Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит вопрос о завершении процедуры банкротства автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АИР, учредитель — министерство экономического развития региона). Соответствующее ходатайство принято 26 августа. Заседание назначено на 7 октября, говорится в определении суда.

Завершение процедуры банкротства АИР инициировал единственный кредитор — управление Федеральной налоговой службы России по Челябинской области. Задолженность в размере 422,6 млн руб. осталась непогашенной.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине августа Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу конкурсного управляющего агентства на решение о не привлечении к субсидиарной ответственности правительства и минэкономразвития Челябинской области, экс-губернатора Бориса Дубровского, его бывшего заместителя Руслана Гаттарова и еще девяти человек. Взыскание денег с контролирующих должника лиц было последним способом расплатиться с долгом.

Суд признал АИР Челябинской области банкротом в сентябре 2022 года после того, как агентство не смогло оспорить доначисление налогов. Задолженность возникла в 2020 году после проверки ФНС. АИР обязали доплатить в бюджет более 400 млн руб. из-за нарушений при дарении недвижимости в 2016–2017 годах правительству Челябинской области. Налоговый орган полагал, что ее стоимость в 393 млн руб. агентство необоснованно включило в состав внереализационных расходов, занизив за счет этого налогооблагаемую базу. Конкурсный управляющий пытался оспорить сделки дарения, но суды признали их законными.