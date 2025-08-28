Суд наказал жителя Астрахани за нарушение требований по защите гостайны

Советский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении местного жителя по уголовному делу о нарушении требований по защите государственной тайны (ч. 1 ст. 283.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, фигурант в октябре позапрошлого года с целью туризма вылетел за границу. При этом он знал об ограничении его права на выезд за пределы РФ, так как ранее имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФСБ. Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа.

Павел Фролов