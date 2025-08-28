В Челябинскую область не пропустили 40,7 тонн иностранных фруктов

Через границу в Челябинской области не пропустили два автомобиля из Казахстана, груженных 40,7 т фруктов. В документах перевозчиков нашли несоответствия, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы досмотрели машины 27 августа на пункте пропуска «Бугристое» (Троицк). Они направлялись в Россию из Туркестанской области Казахстана. Первый автомобиль перевозил 19,7 китайских мандаринов в Московскую область, а второй — 14,4 т слив и 6,6 груш киргизского происхождения в Челябинск. Инспекторы в ходе проверки обнаружили, что сведения в фитосанитарных сертификатах расходились с информацией в перевозочных документах. У водителя первого автомобиля в них различалось место разгрузки, а у второго — место происхождения продукции.

Груз направили обратно в Казахстан. Водителей оштрафовали за нарушение порядка ввоза.