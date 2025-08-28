Глава Энгельсского района сообщил о кадровых изменениях в местной администрации

И.о. председателя комитета по образованию Энгельсского района Саратовской области стала Лариса Павлова. Об этом сообщил утром 28 августа в своем Telegram-канале глава района Максим Леонов.

Лариса Павлова в свое время трудилась учителем химии и биологии. Свыше 15 лет своей жизни она отдала работе в двух образовательных учреждениях Саратова и Энгельса.

До нового назначения Лариса Павлова занимала должность директора МАОУ «Лицей № 37» г. Саратова — с 2022 года. У нее есть опыт муниципальной службы, долгое время она проживает в Энгельсе.

Павел Фролов