Глава СКР запросил доклад о ситуации в СНТ «Волжский берег» Энгельсского района

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по обращению жителей СНТ «Волжский берег» Энгельсского района Саратовской области о возможном нарушении их прав. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жители указанного садоводческого товарищества в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, попросили его помочь в решении проблемы, касающейся прохождения высоковольтной линии электропередачи над их жилыми домами. Граждане полагают, что она несет угрозу жизни и здоровью. С их слов, проводка проходит под детской площадкой и при размещении допущены нарушения технических регламентов. Жители СНТ обращались по этому вопросу в компетентные органы, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту приступили к процессуальной проверке. По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить о ходе проверки и по доводам обращения.

Павел Фролов