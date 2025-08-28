В Волгоградской области из-за БПЛА загорелось строение депо в городе Петров Вал

Волгоградская область ночью 28 августа в очередной раз подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО Минобороны РФ отражают нападение вражеских аппаратов на объекты транспортно-логистической инфраструктуры региона.

Согласно предварительным сведениям, падение обломков БПЛА привело к возгоранию одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Огонь быстро потушили, никто не пострадал.

В связи с указанным задерживаются пассажирские поезда. Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров. В случае необходимости специалисты примут меры реагирования.

Павел Фролов