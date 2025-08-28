Вокзалами Петербурга с начала года воспользовались более 23 млн пассажиров

По итогам семи месяцев текущего года вокзальными комплексами Санкт-Петербурга воспользовались в общей сложности 23,1 млн пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, за январь-июль 2025 года поезда дальнего следования перевезли 6,9 млн человек, а пригородные электрички — свыше 16,2 млн пассажиров.

Лидером по пассажиропотоку с начала года традиционно стал Московский вокзал — 7,8 млн человек. Далее расположились: Балтийский вокзал — 5,4 млн пассажиров, Финляндский — 5,3 млн, Витебский — 3 млн и Ладожский вокзал — 1,6 млн пассажиров.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что платные парковки у Московского и Ладожского вокзалов в Петербурге с начала этого года обслужили 256 тыс. автомобилей.

Андрей Цедрик