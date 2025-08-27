Главные новости за 27 августа. Новороссийск

Сотрудники новороссийского наркоконтроля задержали мужчину за распространение листовок с рекламой запрещенных веществ. 26-летний житель города разбрасывал стикеры с балкона многоквартирного дома в Приморском районе.

После реконструкции производительность очистных сооружений в Геленджике возрастет с 50 до 80 тыс. кубометров в сутки.

На строительство водовода от села Кабардинка до резервуара чистой воды на улице Новороссийской в Геленджике предусмотрено 8,7 млрд руб. В настоящее время подрядные организации ведут работы по разработке траншей и котлованов, а также сварке труб.

КТК устранил условный разлив нефти на морском терминале под Новороссийском.

Администрация Новороссийска вернула в собственность 178 тысяч квадратов земли.

«Черноморец» объявил о расторжении контракта с тренером Сергеем Первушиным.

Главе СКР доложат по делу о травмировании ребенка в спортклубе Новороссийска.