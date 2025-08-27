Главе СКР доложат по делу о травмировании ребенка в спортклубе Новороссийска

Председатель СК РФ Аалександр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о тяжелом травмировании несовершеннолетнего в новороссийском спортивном клубе, сообщили в информационном центре СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства главы ведомства стало обращение жительницы Краснодарского края. Женщина сообщила, что в январе текущего года ее 14-летний сын во время групповой тренировки при отработке спортивного приема упал и получил тяжелые повреждения, включая травму позвоночника. Подростку потребовалась срочная госпитализация и оперативное лечение.

По мнению заявительницы, причиной происшествия стала халатность сотрудников спортивного клуба, не обеспечивших надлежащие условия безопасности во время тренировочного процесса. Предыдущие обращения в правоохранительные органы не привели к принятию действенных мер.

Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю по данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить подробный доклад о ходе расследования, проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах произошедшего.