Таможенники Новороссийска изъяли у иностранного моряка запрещенную литературу

При досмотре судна, прибывшего из Турции, сотрудники новороссийского таможенного поста обнаружили у члена экипажа пять печатных изданий экстремистского содержания. Среди изъятых книг — автобиография, изданная в Стамбуле в 2018 году, на обложке и в содержании которой размещены портреты Адольфа Гитлера и символика нацистской Германии. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Вся литература направлена на экспертизу. В отношении иностранного моряка возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф и конфискация запрещенных материалов.

Ввоз на территорию стран Евразийского экономического союза материалов, содержащих призывы к экстремизму, строго запрещен.