Суд утвердил мировое соглашение АНО «Горький Тех» и ООО «Новостофтим»

Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение между региональным центром поддержки и координации отечественных цифровых технологий АНО «Горький Тех» и ООО «Новостофтим» — подрядчиком разработки информационной системы «Управление имущественным комплексом» для правительства Нижегородской области. Об этом говорится в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Разработку информационной системы областное правительство заказало в 2021 году. «Горький Тех» нанял ООО «Новософтим» в качестве подрядчика, завершить разработку планировалось к декабрю 2022 года. Однако система до сих пор не написана, степень ее готовности оценивается в 76%.

В июне 2025 года «Горький Тех» через суд потребовал от подрядчика выплатить 59,3 млн руб. долга и неустойки за незавершенный проект. В свою очередь минэкономразвития Нижегородской области решило взыскать с АНО 25,2 млн руб. в виде субсидии, направленной на разработку системы. Однако АНО и «Новостофтим» решили заключить мировое соглашение, которое позволит мирно урегулировать разногласия с министерством. Условия мирового соглашения пока не опубликованы.

Владимир Зубарев