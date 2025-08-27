Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе полицейские накрыли нелегальный игровой клуб

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Анапы пресекли деятельность нелегального игорного клуба. Заведение располагалось в нежилом помещении на улице 40 лет Победы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: МВД Красноярского края

Фото: МВД Красноярского края

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при содействии спецподразделения Росгвардии, было изъято компьютерное оборудование, денежные средства, а также иные вещественные доказательства, подтверждающие ведение запрещенной игорной деятельности.

В настоящее время по факту нарушения возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы работают над установлением всех причастных к организации незаконного бизнеса лиц.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все