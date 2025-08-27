Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фонд микрофинансирования предоставил новороссийскому бизнесу более 47 млн рублей

15 предпринимателей Новороссийска получили финансовую поддержку на общую сумму свыше 47 млн руб. от Фонда микрофинансирования Краснодарского края, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полученные льготные займы были направлены на развитие бизнеса: закупку современного оборудования, открытие новых торговых точек, расширение логистических возможностей и модернизацию производственных процессов.

Фонд продолжает реализацию программы поддержки малого и среднего предпринимательства, предлагая займы на выгодных условиях. Размер финансирования может достигать пяти миллионов рублей с процентной ставкой от 0,1% до 6,5% годовых и сроком возврата до трёх лет.

