Фонд микрофинансирования предоставил новороссийскому бизнесу более 47 млн рублей

15 предпринимателей Новороссийска получили финансовую поддержку на общую сумму свыше 47 млн руб. от Фонда микрофинансирования Краснодарского края, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Полученные льготные займы были направлены на развитие бизнеса: закупку современного оборудования, открытие новых торговых точек, расширение логистических возможностей и модернизацию производственных процессов.

Фонд продолжает реализацию программы поддержки малого и среднего предпринимательства, предлагая займы на выгодных условиях. Размер финансирования может достигать пяти миллионов рублей с процентной ставкой от 0,1% до 6,5% годовых и сроком возврата до трёх лет.