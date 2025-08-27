Глава СКР потребовал доклад о сфабрикованном уголовном деле в Арзамасе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела в отношении полицейских, один из которых на автомобиле сбил жительницу деревни Успенское Арзамасского округа, а сожителя погибшей заставили сознаться в избиении, повлекшем ее смерть. Об этом сообщили в СКР.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что за рулем находился начальник местного отдела полиции, а его сын, который с коллегами задерживал сожителя погибшей, был заместителем начальника по работе с личным составом. Они выбили признательные показания у инвалида с психическим заболеванием, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Подробности сообщил телеканал «Кстати». По информации СМИ, сотрудники ФСБ задержали порядка десяти полицейский из Арзамаса. В их числе бывший начальник отдела Евгений Любушкин, который, по данным телеканала, устроил ДТП, и его сын Иван. Сожитель погибшей семь месяцев провел в следственном изоляторе.

О расследовании уголовного дела господину Бастрыкину доложит глава СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин.

Владимир Зубарев