«Черноморец» объявил о расторжении контракта с тренером Сергеем Первушиным

Решение было принято на фоне слабых результатов команды в Первой лиге. На момент расторжения контракта «Черноморец» с двумя набранными очками занимал последнее, 18-е место в турнирной таблице, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Под руководством Первушина, возглавившего команду 27 июня этого года, новороссийский клуб провел шесть матчей. В этих играх команда дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Сергей Первушин пришел в «Черноморец» после работы в клубе «Чайка» из Песчанокопского, где под его руководством команда провела семь матчей: одержала две победы, дважды сыграла вничью и трижды проиграла.

Предыдущий тренер «Черноморца» Олег Василенко, под руководством которого клуб по итогам прошлого сезона занял третье место в Первой лиге, был отстранен от должности в июне. Несмотря на успешное выступление, команда не получила лицензию для возможности выступать в РПЛ.