Расходы бюджета Челябинска увеличили на 871 млн рублей

Городская дума Челябинска одобрила изменения в городской бюджет, увеличив расходы на 867,1 млн руб. Средства будут направлены на различные проекты, сообщает пресс-служба думы.

Дополнительные средства направят для увеличения зарплат сотрудников подведомственных учреждений мэрии Челябинска на 6%. Также будут выделены деньги на ремонт и реконструкцию спортивных объектов. Мини-футбольный клуб «Южный Урал» получит субсидию.

Кроме того, бюджетные средства пойдут на поддержку муниципальных программ в сфере образования и культуры. В частности, финансирование получит программа «Сохранение и развитие культуры Челябинска». Деньги также направят для возмещения расходов на льготный проезд студентов.