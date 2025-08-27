На парковке ТРЦ «Галактика» в Краснодаре строят «Долину альпак»
В Краснодаре на парковке торгово-развлекательного центра «Галактика» ведется установка павильона под проект «Долина альпак». Инициатива вызвала дискуссию среди горожан.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
В администрации Краснодара изданию 93.ru пояснили, что на частной территории возводится «быстровозводимая конструкция», для которой не требуется получение разрешения на строительство.
По словам представителя торгового комплекса Дарьи Веснянкиной, открытие «Долины альпак» планируется в сентябре, однако точная дата пока не определена.