Через Курганскую область не пропустили 18 тонн сладкого перца из Казахстана

На автомобильном пункте пропуска в Курганской области досмотрели автомобиль, перевозивший из Казахстана 18 т сладкого перца. Товар не пропустили через границу из-за отсутствия маркировки, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Автомобиль досмотрели 27 августа на пункте пропуска «Петухово». Машина следовала из Туркестанской области Казахстана в Тюмень. Маркировку имели всего 45 корзин со сладким перцем, которые были на виду и располагались на краю кузова. Остальные 1755 ящиков были без обязательных обозначений.

Машину направили обратно в Казахстан. Перевозчика привлекли к административной ответственности.