Ставрополье открывает уникальный счетчик восхождений на Бештау

31 августа на горе Бештау в Ставропольском крае откроют второй в мире счетчик восхождений для подсчета покорителей вершины. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По информации ведомства, торжественная церемония пройдет в рамках проекта «Хожу на Бештау». В мероприятии примет участие Алина Пекова — первая россиянка, покорившая все 14 восьмитысячников мира.

«По поручению губернатора мы работаем над повышением туристической привлекательности региона. Один из главных трендов — развитие отдыха и развлечений для молодежи. Установка счетчика восхождений позволит учесть каждого, кто покорил вершину, и точно оценить интерес к маршруту»,— прокомментировал министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов.

Валентина Любашенко