Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крупнейшие оценочные организации Приволжского федерального округа

Оценочная организация Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.)
1 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» Нижний Новгород 158 012
2 «КонТраст» Казань 134 048
3 «Аудит-безопасность» Уфа 50 286
4 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 43 280
5 «Экспертный центр «Норматив» Нижний Новгород 39 661
6 «Независимая консалтинговая компания «СЭНК» Казань 21 290
7 «НКФ» Казань 20 195
8 «Компания «Оценочный Стандарт» Нижний Новгород 18 593
9 «КЦ «Представительство» Нижний Новгород 9 126
10 «Оценка.Консалтинг.Аудит.» Ижевск 8 039

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Новости компаний Все