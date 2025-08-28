Крупнейшие оценочные организации Приволжского федерального округа

№ Оценочная организация Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» Нижний Новгород 158 012 2 «КонТраст» Казань 134 048 3 «Аудит-безопасность» Уфа 50 286 4 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 43 280 5 «Экспертный центр «Норматив» Нижний Новгород 39 661 6 «Независимая консалтинговая компания «СЭНК» Казань 21 290 7 «НКФ» Казань 20 195 8 «Компания «Оценочный Стандарт» Нижний Новгород 18 593 9 «КЦ «Представительство» Нижний Новгород 9 126 10 «Оценка.Консалтинг.Аудит.» Ижевск 8 039