Крупнейшие оценочные организации Северо-Западного федерального округа (г. Санкт-Петербург)

Оценочная организация Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.)
1 «Центр оценки «Аверс» 350 283
2 «ЛАИР» 252 286
3 «Центр оценки «Петербургская недвижимость» 237 644
4 «Лабриум-Консалтинг» 232 575
5 «Институт проблем предпринимательства 196 888
6 РУКОН АФК (АФК-Аудит) 179 226
7 «Авангард Оценочная компания» 151 096
8 «Экспертные решения» 69 000
9 «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» 63 020
10 «Управляющая компания «Магистр» 57 131
11 «Вэлью АРКА консалтинг» 36 688
12 «Иола» 36 592
13 «Региональное управление оценки» 32 752
14 «Городской центр оценки» 30 781
15 «Сильвер Бридж Консалт» 30 458
16 «Петербургская оценочная компания» 29 205
17 «РостЭкспертОценка» 23 085

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

