Крупнейшие оценочные организации Северо-Западного федерального округа (г. Санкт-Петербург)

№ Оценочная организация Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Центр оценки «Аверс» 350 283 2 «ЛАИР» 252 286 3 «Центр оценки «Петербургская недвижимость» 237 644 4 «Лабриум-Консалтинг» 232 575 5 «Институт проблем предпринимательства 196 888 6 РУКОН АФК (АФК-Аудит) 179 226 7 «Авангард Оценочная компания» 151 096 8 «Экспертные решения» 69 000 9 «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» 63 020 10 «Управляющая компания «Магистр» 57 131 11 «Вэлью АРКА консалтинг» 36 688 12 «Иола» 36 592 13 «Региональное управление оценки» 32 752 14 «Городской центр оценки» 30 781 15 «Сильвер Бридж Консалт» 30 458 16 «Петербургская оценочная компания» 29 205 17 «РостЭкспертОценка» 23 085