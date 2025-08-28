Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оценочные группы: оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.)
1 «АБН-Консалт» 74 377
2 «Альтхаус Консалтинг» 70 000
3 «Эверест Консалтинг» 63 865
4 «Консалтинговая Группа Лаир» 38 350
5 «Центр независимой экспертизы собственности» 34 000
6 «Российская оценка» (РО Групп) 32 715
7 «Пачоли» 15 435
8 «Вэлью АРКА консалтинг» 15 170
9 «Терра Докс Инвест» 12 060
10 «2Б Диалог» 11 320

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Новости компаний Все