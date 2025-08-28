Оценочные группы: оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

№ Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «АБН-Консалт» 74 377 2 «Альтхаус Консалтинг» 70 000 3 «Эверест Консалтинг» 63 865 4 «Консалтинговая Группа Лаир» 38 350 5 «Центр независимой экспертизы собственности» 34 000 6 «Российская оценка» (РО Групп) 32 715 7 «Пачоли» 15 435 8 «Вэлью АРКА консалтинг» 15 170 9 «Терра Докс Инвест» 12 060 10 «2Б Диалог» 11 320