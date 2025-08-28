Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Оценочные группы: оценка оборудования и транспортных средств

Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.)
1 «Центр независимой экспертизы собственности» 42 892
2 «НКЦ «Эталонъ» 40 810
3 РУКОН 32 175
4 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 15 306
5 «Аудит-безопасность» 15 225
6 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» 12 150
7 «Русская Служба Оценки» 11 106
8 «НКФ» 8 267
9 «ЛЛ-Консалт» 8 051
10 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 5 885

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

