Оценочные группы: оценка оборудования и транспортных средств

№ Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Центр независимой экспертизы собственности» 42 892 2 «НКЦ «Эталонъ» 40 810 3 РУКОН 32 175 4 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 15 306 5 «Аудит-безопасность» 15 225 6 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» 12 150 7 «Русская Служба Оценки» 11 106 8 «НКФ» 8 267 9 «ЛЛ-Консалт» 8 051 10 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 5 885