Оценочные группы: оценка недвижимого имущества

№ Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 SRG 688 945 2 «НКЦ «Эталонъ» 444 859 3 «Центр независимой экспертизы собственности» 159 380 4 «Консалтинговая Группа Лаир» 156 330 5 «Технологии Доверия» (TeДо) 147 186 6 «Евроэксперт» 137 006 7 «ЛЛ-Консалт» 131 700 8 РУКОН 125 922 9 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 122 847 10 «Российская оценка» (РО Групп) 111 684