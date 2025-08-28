Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Оценочные группы: оценка недвижимого имущества

Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.)
1 SRG 688 945
2 «НКЦ «Эталонъ» 444 859
3 «Центр независимой экспертизы собственности» 159 380
4 «Консалтинговая Группа Лаир» 156 330
5 «Технологии Доверия» (TeДо) 147 186
6 «Евроэксперт» 137 006
7 «ЛЛ-Консалт» 131 700
8 РУКОН 125 922
9 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 122 847
10 «Российская оценка» (РО Групп) 111 684

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

