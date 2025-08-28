Оценочные группы: оценка бизнеса и ценных бумаг

№ Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 809 592 2 «Технологии Доверия» (TeДо) 455 634 3 SRG 330 662 4 «Евроэксперт» 318 833 5 «Пачоли» 288 126 6 «Российская оценка» (РО Групп) 285 573 7 «Консалтинговая Группа Лаир» 211 468 8 «Альтхаус Консалтинг» 203 143 9 «АБН-Консалт» 165 658 10 «Эверест Консалтинг» 150 167