Оценочные группы: оценка бизнеса и ценных бумаг

Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.)
1 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 809 592
2 «Технологии Доверия» (TeДо) 455 634
3 SRG 330 662
4 «Евроэксперт» 318 833
5 «Пачоли» 288 126
6 «Российская оценка» (РО Групп) 285 573
7 «Консалтинговая Группа Лаир» 211 468
8 «Альтхаус Консалтинг» 203 143
9 «АБН-Консалт» 165 658
10 «Эверест Консалтинг» 150 167

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

