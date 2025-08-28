Рэнкинг крупнейших российских оценочных групп по итогам 2024 года

|
|Место по итогам 2024 года
|Группа компаний*
|Местоположение центрального офиса
|Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2024 год (тыс. руб.)
|Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2023 год (тыс. руб.)
|Темы роста выручки за год (%)
|Число компаний в группе**
|1
|Группа Б1
|Москва
|1 474 977
|1 443 043
|2,2
|3
|2
|SRG
|Москва
|1 019 607
|975 515
|4,5
|5
|3
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа)
|Москва
|830 805
|647 792
|28,3
|2
|4
|«Кэпт»
|Москва
|829 580
|1 105 271
|-24,9
|2
|5
|«Технологии Доверия» (TeДо)
|Москва
|602 820
|743 320
|-18,9
|2
|6
|«НКЦ «Эталонъ»
|Москва
|535 195
|310 482
|72,4
|5
|7
|«Евроэксперт»
|Москва
|464 149
|401 089
|15,7
|5
|8
|«Российская оценка» (РО Групп)
|Москва
|429 972
|303 917
|41,5
|2
|9
|«Консалтинговая Группа Лаир»
|Санкт-Петербург
|410 967
|323 200
|27,2
|3
|10
|Юникон
|Москва
|383 362
|366 093
|4,7
|2
|11
|«Центр независимой экспертизы собственности»
|Москва
|353 380
|305 427
|15,7
|6
|12
|«Эверест Консалтинг»
|Москва
|324 080
|281 227
|15,2
|2
|13
|«Пачоли»
|Москва
|304 885
|345 066
|-11,6
|3
|14
|«ЛЛ-Консалт»
|Москва
|294 380
|209 577
|40,5
|3
|15
|«АБН-Консалт»
|Москва
|289 480
|276 980
|4,5
|5
|16
|«Альтхаус Консалтинг»
|Москва
|273 143
|261 107
|4,6
|2
|17
|РУКОН
|Москва
|222 986
|224 941
|-0,9
|3
|18
|«Первая оценочная компания»***
|Москва
|195 549
|502 703
|-61,1
|3
|19
|«Союзэкспертиза» ТПП РФ
|Москва
|178 551
|168 305
|6,1
|3
|20
|«Русаудит»
|Москва
|162 404
|148 830
|9,1
|2
|21
|«Русская Служба Оценки»
|Москва
|150 104
|119 113
|26
|3
|22
|«ФинЭкспертиза»
|Москва
|110 706
|99 961
|10,8
|3
|23
|«Иола»
|Санкт-Петербург
|74 429
|75 668
|-1,6
|2
|24
|«2Б Диалог»
|Москва
|72 519
|54 382
|33,4
|2
|25
|«Терра Докс Инвест»
|Ростов-на-Дону
|71 638
|57 454
|24,7
|2
|26
|«Аудит-безопасность»
|Уфа
|59 800
|55 804
|7,2
|2
|27
|«Многопрофильный деловой центр»
|Ульяновск
|55 090
|66 594
|-17,3
|2
|28
|«Вэлью АРКА консалтинг»
|Санкт-Петербург
|48 569
|39 575
|22,7
|2
|29
|«Корпорация оценщиков 888»
|Ростов-на-Дону
|48 528
|57 581
|-15,7
|5
|30
|«Независимый центр оценки и экспертиз»
|Рязань
|36 800
|53 384
|-31,1
|4
|31
|«ОК «Априори»
|Екатеринбург
|36 322
|83 381
|-56,4
|2
|32
|«МЦЭО «Гринэкспертиза»
|Москва
|28 136
|23 075
|21,9
|2
|33
|«АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций»
|Москва
|26 696
|48 331
|-44,8
|2
|34
|«НКФ»
|Казань
|22 522
|14 502
|55,3
|2
|
|Итого:
|10 422 131
|10 192 690
|2,3
