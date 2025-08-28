Рэнкинг крупнейших российских оценочных групп по итогам 2024 года

Место по итогам 2024 года Группа компаний* Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2024 год (тыс. руб.) Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2023 год (тыс. руб.) Темы роста выручки за год (%) Число компаний в группе** 1 Группа Б1 Москва 1 474 977 1 443 043 2,2 3 2 SRG Москва 1 019 607 975 515 4,5 5 3 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) Москва 830 805 647 792 28,3 2 4 «Кэпт» Москва 829 580 1 105 271 -24,9 2 5 «Технологии Доверия» (TeДо) Москва 602 820 743 320 -18,9 2 6 «НКЦ «Эталонъ» Москва 535 195 310 482 72,4 5 7 «Евроэксперт» Москва 464 149 401 089 15,7 5 8 «Российская оценка» (РО Групп) Москва 429 972 303 917 41,5 2 9 «Консалтинговая Группа Лаир» Санкт-Петербург 410 967 323 200 27,2 3 10 Юникон Москва 383 362 366 093 4,7 2 11 «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 353 380 305 427 15,7 6 12 «Эверест Консалтинг» Москва 324 080 281 227 15,2 2 13 «Пачоли» Москва 304 885 345 066 -11,6 3 14 «ЛЛ-Консалт» Москва 294 380 209 577 40,5 3 15 «АБН-Консалт» Москва 289 480 276 980 4,5 5 16 «Альтхаус Консалтинг» Москва 273 143 261 107 4,6 2 17 РУКОН Москва 222 986 224 941 -0,9 3 18 «Первая оценочная компания»*** Москва 195 549 502 703 -61,1 3 19 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 178 551 168 305 6,1 3 20 «Русаудит» Москва 162 404 148 830 9,1 2 21 «Русская Служба Оценки» Москва 150 104 119 113 26 3 22 «ФинЭкспертиза» Москва 110 706 99 961 10,8 3 23 «Иола» Санкт-Петербург 74 429 75 668 -1,6 2 24 «2Б Диалог» Москва 72 519 54 382 33,4 2 25 «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону 71 638 57 454 24,7 2 26 «Аудит-безопасность» Уфа 59 800 55 804 7,2 2 27 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 55 090 66 594 -17,3 2 28 «Вэлью АРКА консалтинг» Санкт-Петербург 48 569 39 575 22,7 2 29 «Корпорация оценщиков 888» Ростов-на-Дону 48 528 57 581 -15,7 5 30 «Независимый центр оценки и экспертиз» Рязань 36 800 53 384 -31,1 4 31 «ОК «Априори» Екатеринбург 36 322 83 381 -56,4 2 32 «МЦЭО «Гринэкспертиза» Москва 28 136 23 075 21,9 2 33 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 26 696 48 331 -44,8 2 34 «НКФ» Казань 22 522 14 502 55,3 2 Итого: 10 422 131 10 192 690 2,3