Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.)
1 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» 81 500
2 «Альтхаус Консалтинг» 70 000
3 «АБН-Консалт» 61 676
4 «Эверест Консалтинг» 58 113
5 «Форпост Солюшнс» 47 388
6 «ИФРБ» 40 726
7 «Городской центр оценки и консалтинга» 38 865
8 «Инвест Проект» 26 720
9 «ЛАИР» 24 748
10 «Центр независимой экспертизы собственности» 24 200
11 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» 23 203
12 «Институт проблем предпринимательства 21 658
13 «Союз Оценка Аналитика Консалтинг» 18 591
14 «Бюро оценки бизнеса» 16 270
15 «Вэлью АРКА консалтинг» 15 170
16 «ФТТ Групп» 13 014
17 «Терра Докс Инвест» 12 909
18 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 11 248
19 «Пачоли Консалтинг» 11 000
20 «КГ «ФЭО» 10 600

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Как мы считали

Очередной, 21-й по счету выпуск рэнкингов оценочных компаний рейтингового агентства RAEX представлен двумя списками — крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки группы оценочных компаний (архивы рэнкингов доступны на сайте www.raex-rr.com).

В списке оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом; в списке оценочных групп участниками являются группы зависимых лиц. Критерий ранжирования в списках — выручка, полученная от оценочной деятельности за 2024 год.

Одно из условий включения в рэнкинги — соответствие выручки участника показателям, отраженным в отчетности и в системах «СПАРК-Интерфакс», «Ресурс БФО», кроме случаев, если для подтверждения выручки предоставлена налоговая декларация.

В выпуске также представлены субрэнкинги крупнейших оценочных организаций по направлениям оценочной деятельности — они составлены на основе заверенной информации их участников. Участники ранжируются в таких списках по показателю выручки, полученной от услуг рассматриваемого направления оценки.

Подробная методика и принципы составления рэнкингов оценочных компаний и групп доступны на сайте рейтингового агентства RAEX (www.raex-rr.com).

