Оценка оборудования и транспортных средств

Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.)
1 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» 92 826
2 «Русоценка» 43 257
3 «Институт проблем предпринимательства 33 471
4 «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» 27 120
5 «Интеллектинвестсервис» 24 883
6 РУКОН АФК (АФК-Аудит) 20 060
7 «КонТраст» 19 150
8 «Центр независимой экспертизы собственности» 19 125
9 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» 15 249
10 «Столичное агентство оценки и экспертизы» 15 200
11 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 15 112
12 «Экспертные решения» 14 884
13 «Лабриум-Консалтинг» 14 326
14 «Аудит-безопасность» 13 725
15 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 13 383
16 «Профессиональный центр оценки и экспертиз» 13 238
17 «Роосконсалтгруп» 13 062
18 «Оценочная фирма «Спектр» 12 115
19 «Городской центр оценки» 11 985
20 «Элит-Оценка» 10 600

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Как мы считали

Очередной, 21-й по счету выпуск рэнкингов оценочных компаний рейтингового агентства RAEX представлен двумя списками — крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки группы оценочных компаний (архивы рэнкингов доступны на сайте www.raex-rr.com).

В списке оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом; в списке оценочных групп участниками являются группы зависимых лиц. Критерий ранжирования в списках — выручка, полученная от оценочной деятельности за 2024 год.

Одно из условий включения в рэнкинги — соответствие выручки участника показателям, отраженным в отчетности и в системах «СПАРК-Интерфакс», «Ресурс БФО», кроме случаев, если для подтверждения выручки предоставлена налоговая декларация.

В выпуске также представлены субрэнкинги крупнейших оценочных организаций по направлениям оценочной деятельности — они составлены на основе заверенной информации их участников. Участники ранжируются в таких списках по показателю выручки, полученной от услуг рассматриваемого направления оценки.

Подробная методика и принципы составления рэнкингов оценочных компаний и групп доступны на сайте рейтингового агентства RAEX (www.raex-rr.com).

