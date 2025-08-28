Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оценка недвижимого имущества

Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.)
1 «Центр оценки «Аверс» 215 481
2 «Мобильный оценщик» 208 460
3 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 165 417
4 «Центр оценки «Петербургская недвижимость» 159 677
5 «Центр независимой экспертизы собственности» 159 380
6 «НЭО Центр» 153 929
7 «Авангард Оценочная компания» 148 575
8 «Технологии Доверия — Консультирование» 147 186
9 «Интеллектинвестсервис» 125 398
10 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 122 385
11 «Евроэксперт» 118 206
12 «Оценочная компания «Юрдис» 113 675
13 «ЛАИР» 111 904
14 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» 110 757
15 «Российская оценка» 109 570
16 РУКОН АФК (АФК-Аудит) 105 223
17 «ЛЛ-Консалт» 104 989
18 «Лабриум-Консалтинг» 102 716
19 «КонТраст» 93 314
20 «Русоценка» 65 162

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Как мы считали

Очередной, 21-й по счету выпуск рэнкингов оценочных компаний рейтингового агентства RAEX представлен двумя списками — крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки группы оценочных компаний (архивы рэнкингов доступны на сайте www.raex-rr.com).

В списке оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом; в списке оценочных групп участниками являются группы зависимых лиц. Критерий ранжирования в списках — выручка, полученная от оценочной деятельности за 2024 год.

Одно из условий включения в рэнкинги — соответствие выручки участника показателям, отраженным в отчетности и в системах «СПАРК-Интерфакс», «Ресурс БФО», кроме случаев, если для подтверждения выручки предоставлена налоговая декларация.

В выпуске также представлены субрэнкинги крупнейших оценочных организаций по направлениям оценочной деятельности — они составлены на основе заверенной информации их участников. Участники ранжируются в таких списках по показателю выручки, полученной от услуг рассматриваемого направления оценки.

Подробная методика и принципы составления рэнкингов оценочных компаний и групп доступны на сайте рейтингового агентства RAEX (www.raex-rr.com).

Новости компаний Все