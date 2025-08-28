Оценка бизнеса и ценных бумаг

Очередной, 21-й по счету выпуск рэнкингов оценочных компаний рейтингового агентства RAEX представлен двумя списками — крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки группы оценочных компаний (архивы рэнкингов доступны на сайте www.raex-rr.com).

В списке оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом; в списке оценочных групп участниками являются группы зависимых лиц. Критерий ранжирования в списках — выручка, полученная от оценочной деятельности за 2024 год.

Одно из условий включения в рэнкинги — соответствие выручки участника показателям, отраженным в отчетности и в системах «СПАРК-Интерфакс», «Ресурс БФО», кроме случаев, если для подтверждения выручки предоставлена налоговая декларация.

В выпуске также представлены субрэнкинги крупнейших оценочных организаций по направлениям оценочной деятельности — они составлены на основе заверенной информации их участников. Участники ранжируются в таких списках по показателю выручки, полученной от услуг рассматриваемого направления оценки.

Подробная методика и принципы составления рэнкингов оценочных компаний и групп доступны на сайте рейтингового агентства RAEX (www.raex-rr.com).