Оценка бизнеса и ценных бумаг

Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.)
1 «ФБК Консалтинг» 637 387
2 «Технологии Доверия — Консультирование» 455 634
3 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 330 662
4 «ОКС ЛАБС» 320 014
5 «Пачоли Консалтинг» 288 126
6 «Евроэксперт» 275 024
7 «Российская оценка» 267 919
8 «НЭО Центр» 226 143
9 «Альтхаус Консалтинг» 203 042
10 «Стремление» 180 077
11 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 172 205
12 «Эверест Консалтинг» 150 167
13 «АБН-Консалт» 135 932
14 «Центр оценки «Аверс» 120 107
15 «ЛАИР» 111 666
16 «Институт проблем предпринимательства 102 382
17 «Центр Оценки собственности» 101 580
18 «Русаудит» 95 960
19 «КГ «ФЭО» 80 415
20 «Инвест Проект» 78 166

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Как мы считали

Очередной, 21-й по счету выпуск рэнкингов оценочных компаний рейтингового агентства RAEX представлен двумя списками — крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки группы оценочных компаний (архивы рэнкингов доступны на сайте www.raex-rr.com).

В списке оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом; в списке оценочных групп участниками являются группы зависимых лиц. Критерий ранжирования в списках — выручка, полученная от оценочной деятельности за 2024 год.

Одно из условий включения в рэнкинги — соответствие выручки участника показателям, отраженным в отчетности и в системах «СПАРК-Интерфакс», «Ресурс БФО», кроме случаев, если для подтверждения выручки предоставлена налоговая декларация.

В выпуске также представлены субрэнкинги крупнейших оценочных организаций по направлениям оценочной деятельности — они составлены на основе заверенной информации их участников. Участники ранжируются в таких списках по показателю выручки, полученной от услуг рассматриваемого направления оценки.

Подробная методика и принципы составления рэнкингов оценочных компаний и групп доступны на сайте рейтингового агентства RAEX (www.raex-rr.com).

