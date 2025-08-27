Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мощность очистных сооружений в Геленджике планируют увеличить на 60%

После реконструкции производительность очистных сооружений в Геленджике возрастет с 50 до 80 тыс. кубометров в сутки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава края Вениамин Кондратьев.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Необходимость в модернизации очистных сооружений связана с растущими потребностями курорта: при местном населении в 120 тыс. человек Геленджик ежегодно посещает около 4,3 млн туристов.

После ввода нового объекта в эксплуатацию часть потоков будет перенаправлена, а объем очистки значительно увеличится. Очищенную воду планируется использовать вторично — для полива зеленых насаждений и работы фонтанов. Качество воды будет строго контролироваться в специальной лаборатории.

Саркис Айвазян

