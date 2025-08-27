В Ставропольском крае водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Начинающий водитель спровоцировал ДТП в Курском округе с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По информации пресс-службы, на автодороге Курская — Каясула, проходящей через село Эдиссия, 19-летний водитель автомашины «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ВАЗ-2107».

В результате ДТП водитель «Гранты», а также 41-летняя пассажир «ВАЗ-2107», с травмами доставлены в больницу.

Автоинспекторами установлено, что водительский стаж 19-летнего водителя — менее одного года и злостным нарушителем не является. Оба водителя на момент происшествия трезвы.

Детали происшествия устанавливаются.

Наталья Белоштейн