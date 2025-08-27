В Ставропольском крае водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими
Начинающий водитель спровоцировал ДТП в Курском округе с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
По информации пресс-службы, на автодороге Курская — Каясула, проходящей через село Эдиссия, 19-летний водитель автомашины «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ВАЗ-2107».
В результате ДТП водитель «Гранты», а также 41-летняя пассажир «ВАЗ-2107», с травмами доставлены в больницу.
Автоинспекторами установлено, что водительский стаж 19-летнего водителя — менее одного года и злостным нарушителем не является. Оба водителя на момент происшествия трезвы.
Детали происшествия устанавливаются.