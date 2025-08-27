Ставрополь станет участником всероссийских антитеррористических учений
Ставрополь присоединится к всероссийским антитеррористическим учениям. Они состоятся завтра в 9:00, на территории МБОУ №45. Об этом сообщил глава администрации города Ставрополя Иван Ульянченко в своем Тelegram-канале.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
По информации чиновника, в отработке условных угроз и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях примут участие руководители всех ставропольских школ, учреждений дополнительного образования и детских садов города, а также к плановой тренировке будут привлечены все экстренные службы города.
«Учения могут сопровождаться шумом от использования спецтехники и подачи спецсигналов, поэтому прошу не поддаваться панике, сохранять спокойствие и порядок»,— приводятся в сообщении слова господина Ульянченко.