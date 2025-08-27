Судебные приставы Кубани депортировали 72 иностранца за две недели
Судебные приставы Краснодарского края депортировали 72 иностранных гражданина, содержавшихся в центре временного размещения приезжих в Гулькевичском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Среди депортированных 50 граждан Узбекистана, 10 — Туркменистана, по четыре представителя Таджикистана и Азербайджана, двое армян, по одному гражданину Молдовы и Грузии.
Причиной выдворения стали нарушения миграционного законодательства РФ, включая отсутствие разрешительных документов и несоблюдение правил пребывания в стране. Меры приняты в соответствии с федеральным законодательством о миграционном контроле.