В Новороссийске задержали мужчину, скинувшего нарколистовки с многоэтажки

Сотрудники новороссийского наркоконтроля задержали мужчину за распространение листовок с рекламой запрещенных веществ. 26-летний житель города разбрасывал стикеры с балкона многоквартирного дома в Приморском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В отношении 26-летнего местного жителя составлен протокол об административном правонарушении по статье о пропаганде наркотиков (по ст. 6.13. КоАП РФ). Материалы дела уже направлены в суд. Доступ к рекламируемому интернет-ресурсу заблокирован.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске листовки с рекламой наркотиков распространяли с многоэтажки. На листовках содержалась ссылка на сайт для незаконного приобретения различных наркосодержащих веществ.