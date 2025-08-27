Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане урожай бахчевых планируют увеличить на 4,4%

В этом году в Дагестане ожидают урожай бахчевых культур на уровне 215 тыс. т. Это на 4,4% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиля Шарипова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этом году посевная площадь увеличилась на 10% до 7,6 тыс. га. Основные хозяйства по выращиванию таких культур находятся в Ногайском, Кизлярском, Хасавюртовском и Бабаюртовском районах.

Продукцию дагестанских бахчеводов направляют, помимо внутренних рынков, в крупнейшие города России — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие.

Мария Хоперская

